«Шахтер» выиграл первый матч Премьер-лиги после зимнего перерыва
19:21, 16 марта 2014Спорт
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В Запорожье завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Металлург» уступил донецкому «Шахтеру» со счетом 0:3.
Шахтер / shakhtar.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч команд после зимнего перерыва.
Горняки с самого начала матча захватили игровое и территориальное преимущество. А в середине первого тайма воплотили его в два гола. В составе «Шахтера» отличились бразильцы. На 22-й минуте гол забил Луис Адриано, а на 29-й – Алекс Тейшера.
После перерыва гости спокойно удерживали преимущество, а на 81-й минуте Тейшейра сделал дубль, доведя преимущество своей команды до разгромного.
Ранее сегодня завершился матч в Полтаве, где «Ворскла» и «Заря» сыграли вничью – 1:1.
21-й тур Премьер-лиги завершится вечерними воскресными матчами «Таврия» - «Динамо» и «Металлист» - «Говерла».
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