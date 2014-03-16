«Шахтер» выиграл первый матч Премьер-лиги после зимнего перерыва

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч команд после зимнего перерыва.

Горняки с самого начала матча захватили игровое и территориальное преимущество. А в середине первого тайма воплотили его в два гола. В составе «Шахтера» отличились бразильцы. На 22-й минуте гол забил Луис Адриано, а на 29-й – Алекс Тейшера.

После перерыва гости спокойно удерживали преимущество, а на 81-й минуте Тейшейра сделал дубль, доведя преимущество своей команды до разгромного.

Ранее сегодня завершился матч в Полтаве, где «Ворскла» и «Заря» сыграли вничью – 1:1.

21-й тур Премьер-лиги завершится вечерними воскресными матчами «Таврия» - «Динамо» и «Металлист» - «Говерла».