Нико Росберг выиграл первую гонку сезона «Формулы-1»

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Росберг уверенно выиграл гонку – с преимуществом 24.5 секунды над ближайшим соперником, одержав четвёртую победу в карьере. Вслед за ним финишировали Даниэль Риккардо и Карл Магнуссен.

Действующий чемпион мира Себастьян Феттель не смог завершить гонку, сойдя с дистанции уже после 4-го круга.

Второй этап соревнований состоится ровно через две недели – 30 марта – в Малайзии.