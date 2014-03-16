Нико Росберг выиграл первую гонку сезона «Формулы-1»
12:09, 16 марта 2014Спорт
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В Мельбурне (Австралия) завершилась первая гонка сезона «Формулы-1», в которой победу одержал немецкий гонщик Нико Росберг.
Нико Росберг / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Росберг уверенно выиграл гонку – с преимуществом 24.5 секунды над ближайшим соперником, одержав четвёртую победу в карьере. Вслед за ним финишировали Даниэль Риккардо и Карл Магнуссен.
Действующий чемпион мира Себастьян Феттель не смог завершить гонку, сойдя с дистанции уже после 4-го круга.
Второй этап соревнований состоится ровно через две недели – 30 марта – в Малайзии.
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