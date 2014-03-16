Лыжник Яровой завоевал серебро Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали 28 спортсменов.

Яровой стартовал одним из последних и держал интригу в гонке до последних секунд, так как в силу своих физических возможностей отстал от основной группы спортсменов. Тем не менее, с учетом временного коэффициента, который разнится для лыжников с разными возможностями, он шел в лидирующей группе до конца.

В итоге, украинец на 14,5 секунды отстал от канадца Криса Клебеля, но на 11,7 секунды опередил Григория Мурыгина из России.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 25 наград - 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.