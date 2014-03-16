Решающий матч серии плей-офф КХЛ «Донбасс» – «Динамо» (Рига) перенесен из Донецка в Братиславу

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

В сообщении, в частности, говорится: «В связи с эскалацией насилия и нарушениями общественного порядка в последние дни, а также в связи с имеющейся информацией о готовящихся масштабных акциях гражданского неповиновения Континентальная хоккейная лига приняла решение о временном запрете проведения матчей Чемпионата КХЛ в Донецке. Данное решение принято с учетом невозможности обеспечения должной безопасности для команды гостей, зрителей и других участников матчей».

В этой связи седьмой матч серии четвертьфинала Западной конференции между «Донбассом» и рижским «Динамо» состоится 17 марта в Братиславе на «Словнафт Арене». Игра начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому).

В Братиславе, на «Словнафт Арене» свои матчи проводит команда КХЛ «Слован», которая в основной плей-офф не попала, заняв 11-е место в регулярном чемпионате. В утешительном плей-офф – Кубке Надежды – команда выбыла из борьбы уже в квалификационно раунде, уступив по сумме двух матчей минскому «Динамо». Таким образом, «Слован» закончил сезон досрочно и арена сейчас может свободно использоваться другими командами.

Как сообщал УНИАН, накануне в Риге состоялся 6-й матч серии "Донбасс" - "Динамо", в котором «Динамо» выиграло со счетом 2:1, сравняв счет в серии до 4 побед – 3:3.