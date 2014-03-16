Украинские лыжницы завоевали две медали Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего в этой гонке принимали участие 18 спортсменок.

Украинки с самого начала дистанции шли в числе лидеров, но справится со скоростью россиянки Анны Милениной так и не смогли. Победительница преодолела 5 км. за 13 минут 31,9 секунды. Отставание Батенковой составило 12,5 секунды, а Кононовой – 15 секунд ровно.

Для Батенковой эта медаль стала четвертой на соревнованиях в Сочи. Ранее она завоевала еще два серебра в соревнованиях лыжников и одну бронзу в биатлоне. В свою очередь, для Кононовой это третья награда. Ранее она выиграла золото и серебро в биатлоне.

Всего, на данный момент, сборная Украины завоевала 23 медали – 5 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.