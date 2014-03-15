Долгополов проиграл Федереру в полуфинале теннисного турнира в Индиан-Уэллс

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч продлился всего 1 час и 1 минуту.

Лишь в первом сете украинец более-менее на равных сражался с соперником, позволив ему выиграть лишь один гейм на своей подаче. А во второй партии швейцарец полностью контролировали ситуацию выиграв три гейма на подаче украинца из четырех.

В финале турнира, в ночь на 17 марта по киевскому времени, Федерер сойдется с победителем второго полуфинала Новак Джокович (Сербия) - Джон Иснер (США). Этот матч пройдет сегодня ночью.

Напомним, что ранее на этом турнире, во втором круге соревнований Долгополов сенсационно в трех сетах обыграл первую ракетку мира и действующего победителя Индиан-Уэллс-2013 испанца Рафаэля Надаля. После этого украинец прошел еще двоих менее грозных оппонентов.

Турнир в Индиан-Уэллс является одним из самых престижных в мире тенниса (общий призовой фонд - 5,2 млн. долларов), уступая по значимости только четырем соревнованиям серии "Большого шлема", в число которых входит и самый знаменитый в теннисном мире Уимблдонский турнир.

