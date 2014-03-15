«Днепр» разгромил «Севастополь» в матче УПЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был завершающий матч дня в рамках ПЛ.

Днепропетровцы имели преимущество на протяжении всего матча, а реализовали его в середине первого тайма. На 18-й и 36-й минутах отличился Евгений Селезнев.

Во второй половине игры хозяева поля также имели перевес, но защитники «Севастополя» до поры, до времени, не позволили хозяевам поля увеличить счет до крупного. А на 85-й минуте красивый удар в ближний угол ворот – под перекладину – удался Евгению Коноплянке.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий «Металлург» сыграл вничью с мариупольским «Ильичевцем» - 1:1, а луцкая «Волынь» обыграла во Львове «Карпаты» - 1:0.

16 марта состоятся еще четыре игры тура.