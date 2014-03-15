«Днепр» разгромил «Севастополь» в матче УПЛ
21:18, 15 марта 2014Спорт
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В Днепропетровске завершился матч 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором «Днепр» обыграл «Севастополь» со счетом 3:0.
Евгений Селезнев / dynamo.kiev.ua
Как сообщает корреспондент УНИАН, это был завершающий матч дня в рамках ПЛ.
Днепропетровцы имели преимущество на протяжении всего матча, а реализовали его в середине первого тайма. На 18-й и 36-й минутах отличился Евгений Селезнев.
Во второй половине игры хозяева поля также имели перевес, но защитники «Севастополя» до поры, до времени, не позволили хозяевам поля увеличить счет до крупного. А на 85-й минуте красивый удар в ближний угол ворот – под перекладину – удался Евгению Коноплянке.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий «Металлург» сыграл вничью с мариупольским «Ильичевцем» - 1:1, а луцкая «Волынь» обыграла во Львове «Карпаты» - 1:0.
16 марта состоятся еще четыре игры тура.
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