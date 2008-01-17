Кубок Англии: Манчестер выиграл благодаря голу экс-горняка
Хозяева матчей - на высоте
В Кубке Англии состоялись несколько переигровок.
Самый интересный (по составу участников) матч прошел в Манчестере, где подопечные Свена Йорана Эрикссона победили Вест Хэм благодаря голу экс-горняка Элано, сообщает Football.ua.
Нери Кастильо в столкновении с Лукасом Нилом травмировал плечо и был заменен уже в первом тайме.
Манчестер Сити - Вест Хэм 1:0
Гол: Элано 73
Ньюкасл - Сток 4:1
Голы: Оуэн 8, Касапа 31, Милнер 68, Дафф 76 - Лоуренс 89
Херефорд - Транмер 1:0
Гол: Джонсон 72
Хавант - Суонси 4:2
Голы: Монк 4 (в свои ворота), Коллинз 25, Баптист 37, Джордан 65 - Бауза 39, Скотлэнд 48
Ранее во вторник также состоялись переигровки пяти ничейных матчей Кубка Англии.
Ливерпуль - Лутон 5:0
Голы: Бабель 45, Джеррард 52, 64, 71, Хююпя 57
Рэдинг - Тоттенхэм 0:1
Гол: Робби Кин 15
Бери - Норвич 2:1
Голы: Фатчер 18, Бишоп 61 - Даблин 86
Милуолл - Уолсолл 2:1
Голы: Мэй 15, Александер 49 - Николлз 61
ВБА - Чарльтон 2:2 (по пен. 4:3)
Голы: Беднар 14, Моррисон 51 - Эмброуз 64, Диксон 90