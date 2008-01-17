Кубок Англии: Манчестер выиграл благодаря голу экс-горняка

В Кубке Англии состоялись несколько переигровок.

Самый интересный (по составу участников) матч прошел в Манчестере, где подопечные Свена Йорана Эрикссона победили Вест Хэм благодаря голу экс-горняка Элано, сообщает Football.ua.

Нери Кастильо в столкновении с Лукасом Нилом травмировал плечо и был заменен уже в первом тайме.

Манчестер Сити - Вест Хэм 1:0

Гол: Элано 73

Ньюкасл - Сток 4:1

Голы: Оуэн 8, Касапа 31, Милнер 68, Дафф 76 - Лоуренс 89

Херефорд - Транмер 1:0

Гол: Джонсон 72

Хавант - Суонси 4:2

Голы: Монк 4 (в свои ворота), Коллинз 25, Баптист 37, Джордан 65 - Бауза 39, Скотлэнд 48

Ранее во вторник также состоялись переигровки пяти ничейных матчей Кубка Англии.

Ливерпуль - Лутон 5:0

Голы: Бабель 45, Джеррард 52, 64, 71, Хююпя 57

Рэдинг - Тоттенхэм 0:1

Гол: Робби Кин 15

Бери - Норвич 2:1

Голы: Фатчер 18, Бишоп 61 - Даблин 86

Милуолл - Уолсолл 2:1

Голы: Мэй 15, Александер 49 - Николлз 61

ВБА - Чарльтон 2:2 (по пен. 4:3)

Голы: Беднар 14, Моррисон 51 - Эмброуз 64, Диксон 90