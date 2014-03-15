Рижское «Динамо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ с «Донбассом»

Как сообщает корреспондент УНИАН, теперь в серии предстоит решающий 7-й матч, который по регламенту должен состояться на площадке украинского клуба.

Основные события этого матча произошли во втором периоде, когда в течение 20 минут игрового времени были забиты все три гола. Счет открыли гости, когда на 26-й минуте забросили гол в результате точного броска Максима Якуцени. Но, на 30-й минуте Лаурис Дарзиньш сравнял результат, а на 34-й Андрис Джериньш вывел латвийский клуб вперед – 2:1.

В третьем периоде дончане имели преимущество, но так и не сумели его реализовать.

Решающий седьмой матч серии «Донбасс» - «Динамо» должен состояться 17 марта в Донецке.