Рижское «Динамо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ с «Донбассом»
19:16, 15 марта 2014Спорт
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В Риге завершился шестой матч плей-офф 1/8 финала Континентальной хоккейной лиги – Кубка Гагарина – в котором «Динамо» выиграло у донецкого «Донбасса» со счетом 2:1 и сравняло счет в серии до четырех побед – 3:3.
ХК Донбасс / hcdonbass.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, теперь в серии предстоит решающий 7-й матч, который по регламенту должен состояться на площадке украинского клуба.
Основные события этого матча произошли во втором периоде, когда в течение 20 минут игрового времени были забиты все три гола. Счет открыли гости, когда на 26-й минуте забросили гол в результате точного броска Максима Якуцени. Но, на 30-й минуте Лаурис Дарзиньш сравнял результат, а на 34-й Андрис Джериньш вывел латвийский клуб вперед – 2:1.
В третьем периоде дончане имели преимущество, но так и не сумели его реализовать.
Решающий седьмой матч серии «Донбасс» - «Динамо» должен состояться 17 марта в Донецке.
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