Блохин считает, что в четвертьфинале будут играть равные команды

Главный тренер Национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН считает, что в ¼ Чемпионата мира по футболу будут играть равные команды.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, передает сайт Чемпион.

“Италия – очень хорошая команда, которая грамотно действует в обороне, и создавать ей моменты очень трудно”. При этом тренер добавил, что итальянская команда имеет перед игрой с украинцами те же проблемы, которые беспокоили нашу сборную перед игрой со Швейцарией, а именно – “кадровые” проблемы в центре защиты: “удалили МАТЕРАЦЦИ, а НЕСТА имеет травму”.

Что касается вчерашнего матча со Швейцарией, то О.БЛОХИН сказал, что играли две равные команды с одинаковыми шансами на победу, которые были достойны того, чтобы выйти в ¼.

“И Швейцария, и Украина по одному разу попали в поперечину. Были какие-то полумоменты в игре. Нам больше повезло в серии пенальти. Это как русская рулетка. Я чувствую радость и колоссальную усталость», – сказал О.БЛОХИН.

Тренер доволен игрой капитана сборной Андрея ШЕВЧЕНКО и считает, что тот прогрессирует с каждой игрой. “Он был лидером сегодня на футбольном поле”, – отметил О.БЛОХИН.

Отвечая на вопрос, почему он покинул скамью запасных перед пенальти, наставник сборной сказал, что очень трудно высидеть на скамье 120 минут, а еще потом пенальти. По его словам, для зрителей это интересно, а для тренера – очень тяжело.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Кельне украинцы победили команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0.

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