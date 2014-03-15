«Волынь» одержала первую победу в весенней части Премьер-лиги
18:55, 15 марта 2014Спорт
0
В Донецке и Львове завершились первые матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых «Металлург» и мариупольский «Ильичевец» сыграли вничью со счетом 1:1, а «Карпаты» проиграли луцкой «Волыни» - 0:1.
Премьер-лига / sctavriya.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, это были первые матчи турнира после зимнего перерыва.
В Донецке счет в середине первого тайма открыл игрок «Ильичевца» Вячеслав Чурко. Мариупольцы сумели удержать перевес до конца тайма. Но, в начале второго тайма, Жуниор Мораес сравнял результат – 1:1.
Игра во Львове была не менее упорной и напряженной, а единственный гол в ней забил игрок гостей Дмитрий Козьбан.
Как сообщал УНИАН, позже вечером сегодня состоится матч «Днепр» - «Севастополь», а на 16 марта запланированы еще четыре игры тура.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter