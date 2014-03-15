«Волынь» одержала первую победу в весенней части Премьер-лиги

Как сообщает корреспондент УНИАН, это были первые матчи турнира после зимнего перерыва.

В Донецке счет в середине первого тайма открыл игрок «Ильичевца» Вячеслав Чурко. Мариупольцы сумели удержать перевес до конца тайма. Но, в начале второго тайма, Жуниор Мораес сравнял результат – 1:1.

Игра во Львове была не менее упорной и напряженной, а единственный гол в ней забил игрок гостей Дмитрий Козьбан.

Как сообщал УНИАН, позже вечером сегодня состоится матч «Днепр» - «Севастополь», а на 16 марта запланированы еще четыре игры тура.