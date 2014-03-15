«Будівельник» выиграл матч Суперлиги у «Днепра»

Как сообщает кореспондент УНИАН, после этого матча киевский клуб вплотную приблизился к БК «Донецк» в борьбе за второе-третье место в турнирной таблице.

Киевляне создали себе солидное преимущество уже в первой четверти, которую выиграли со счетом 23:16. Правда, во второй четверти «Днепр» сумел сократить преимущество гостей до минимума. Но, после большого перерыва, «строители» полностью контролировали ход игры и выиграли обе четверти – 25:23 и 23:16.

Лучшим игроком в составе команды-победительницы стал Дариуш Лавринович, набравший 21 очко и совершивший 8 подборов.

Таким образом, на данный момент у «Будівельника» в турнирной таблице 15 побед при 6 поражениях и команда занимает третье место в таблице. Второе место у «Донецка» - 15/5, а лидирует по-прежнему «Химик» из Южного – 18/2.