Чемпионат Украины: сезон в «военном положении»

События в стране не могли не повлиять на каждого игрока в отдельности и на клубы, в целом. Единственный матч национальной сборной пришлось перенести из Харькова на Кипр, киевскому «Динамо» УЕФА не разрешил дома проводить игру Лиги Европы (она также состоялась на Кипре), харьковский «Металлист» оказался заложником финансовой нестабильности, а «Черноморец», испугавшись за собственную безопасность и безопасность своих близких, покинули пять легионеров.

Кроме того, непонятна ситуация и с двумя крымскими командами, выступающими в Премьер-лиге. По неофициальной информации, со стороны нелегитимной власти крымской автономии на руководителей ФК «Севастополь» и симферопольской «Таврии» оказывается мощное давление с требованием выйти из числа участников украинского первенства. Поэтому, состоится ли, к примеру, воскресная игра «Таврия» - «Динамо», пока неизвестно. Хотя симферопольцы показали, что готовы продолжать участие в турнире. Они даже позаботились о безопасности команд, попросив Премьер-лигу перенести домашний матч на поле соперника — столичный НСК «Олимпийский».

Пока что кризис напрямую не затронул команды-лидеры - «Динамо», «Шахтер» и «Днепр». Хотя их дружный «вылет» из еврокубков на первой же стадии плей-офф (равно как и «Черноморца», у которого тогда еще были в строю все легионеры), тоже не может не настораживать.

«Шахтер» - фаворит

Провал в матчах с более чем скромной чешской «Викторией» из Пльзени – шокирующее начало для «Шахтера». И хотя счет явно не по игре, такого провала это никак не оправдывает. Возможно, вылет из еврокубка, который команда должна была выигрывать (такую задачу озвучило руководство), отрезвит футболистов Шахтера, по всей видимости, недооценивших соперника.

Фактором, который может дестабилизировать ситуацию в донецком клубе, являются постоянно муссирующиеся слухи о том, что Мирча Луческу может возглавить зарубежный клуб.

Эти слухи, в последние годы, появлялись с завидной регулярностью. И, вполне естественно, что сейчас они обсуждаются с новой силой. Поговаривают, что, на данный момент, на Луческу претендует французский «Олимпик» из Марселя. Впрочем, сам Мистер эту идею всячески отвергает, заявляя, что никуда из Донецка уезжать не собирается. Другое дело, как он переживает все более неспокойную ситуацию на Востоке Украины в глубине души...

Сложно спрогнозировать и то, как ситуацию в Украине воспринимают многочисленные бразильские легионеры, которых в донецком клубе больше десятка.

Но, в любом случае, «Шахтер» – фаворит чемпионата, и должны произойти поистине экстраординарные события, чтобы он упустил свое преимущество. «Экстраординарные» с точки зрения игры, а не того, что может произойти вне футбольного поля.

«Динамо» продолжает лихорадить

Что бы ни говорил тренер киевлян Олег Блохин, «Динамо» неудачно провело оба матча против испанской «Валенсии» в Лиге Европы (первые официальные игры в сезоне). Прежде всего, не было видно идеи, за счет которой киевляне могут переиграть испанцев. По сути, «середняк» Примеры не оставил киевлянам ни одного шанса. А слова Блохина о том, как здорово играла его команда в ответном матче в Испании, выглядели смешно. Кстати, по информации из кулуаров динамовского штаба, именно эти слова тренера после ответного матча сильно разозлили президента «Динамо» Игоря Суркиса. Якобы, руководитель клуба уже принял решение, и в летнее межсезонье во главе команды станет другой специалист. Хотя болельщики об этом просили уже давно.

Пока же тренер не утратил своих полномочий, он сулит болельщикам неимоверные блага. Так, по словам Блохина, «Динамо» будет бороться, ни много, ни мало, за звание чемпиона Украины. На данный момент отставание киевлян от «Шахтера» составляет 5 очков. Понятное дело, что ключевым в весенней части чемпионата станет очная дуэль, которую «Динамо» и «Шахтер» проведут в Киеве в середине апрела. Но, даже ничья в этом матче, наверняка, перечеркнет надежды Блохина и его команды на чемпионство. А в то, что нынешнее «Динамо» способно обыграть «Шахтер», веры нет, кажется, и у самых преданных динамовских фанов.

Что касается состава команды, то главным плюсом стало возвращение Дениса Гармаша после серьезной травмы. Он организовывает атаки, к которым сам же подключается, выполняет большой объем работы на поле, участвует в отборе. По мнению многих специалистов, Гармаш стал лучшим игроком команды в товарищеском матче Украина – США (2:0).

Кстати, в этой игре также здорово проявил себя лидер «Динамо» образца прошлого года Андрей Ярмоленко. Он выглядел намного лучше, чем в игре за свой клуб против «Валенсии». И это - еще один камень в тренерский огород Блохина. Ведь все мы прекрасно видели, как преобразилась национальная сборная под руководством Фоменко после невразумительного старта отборочного турнира к ЧМ-2014. Продолжает команда «держать марку» и сейчас, в ничего не значащих товарищеских играх. «Динамо» же как лихорадило в момент прихода Блохина на пост тренера, так и продолжает лихорадить. А ведь с октября 2012-го прошло уже целых полтора года...

Трудно поверить, что после столь долгого периода невразумительной игры под началом Блохина, «Динамо» заиграет по-новому. Матчи с «Валенсией» еще раз показали, что больших свершений от команды ждать не стоит. И, если прогнозировать реально, то для команды успешным результатом может стать и третье место, которое они завоевали год назад.

«Металлист» делает шаг назад?

В зимнее межсезонье клуб столкнулся с большими финансовыми проблемами. Причем, проблемы оказались законспирированы глубоко внутри коллектива, а вынести их наружу решился только многолетний наставник харьковчан Мирон Маркевич. Да и то, в тот момент, когда терпеть стало, откровенно, невмоготу. По словам Мирона Богдановича, по состоянию на конец февраля, игрокам не платили зарплату 3 месяца.

Любопытно, что все это время команда полным ходом готовилась к сезону, проведя весьма недешевые учебно-тренировочные сборы в Испании, и приняв участие в Объединенном Суперкубке в Израиле — турнире четырех лучших команд Украины и России. Времена стабильности в харьковском клубе канули в лету, когда тренер открыто объявил о проблемах, а, спустя пару дней, ушел в отставку.

Вслед за Маркевичем и спортивным директором Арнесеном, клуб покинули Соса и Девич, Кристальдо ушел в аренду, а Гомес откровенно капризничает, не желая полностью выкладываться в команде, в которой не видит финансовой отдачи. В кулуарах поговаривают, что и Девича продали в «Рубин» только для того, чтобы свести концы с концами до окончания чемпионата.

Правда, через несколько дней после отставки Маркевича, появились сообщения, что владелец клуба Сергей Курченко полностью рассчитался с коллективом по долгам. И интерес к конфликту тут же заметно поубавился. Но, в любом случае, на репутации «Металлиста» не сказаться эта история не могла.

Как будет с результатами? Командой будет руководить экс-помощник Маркевича 40-летний Игорь Рахаев. Прежде всего, ему будет крайне сложно объяснить оставшимся в клубе легионерам, что ситуация в стране не столь критична, как они могут подумать. Хотя, заставить их играть с полной выкладкой, ни о чем больще не думая, задача номер один для нынешнего тренера харьковчан.

Что касается позиций на поле, то в атаке, например, остался безальтернативный Владимир Гоменюк, который в прежние времена на поле почти не появлялся. Два новичка из «Динамо» – Владимир Богданов и Айилла Юссуф - вряд ли соответствуют уровню и притязаниям «того» «Металлиста», образца осени 2013-го года.

В общем, перспективы коллектива выглядят довольно туманно. Похоже, о борьбе за золото и даже за путевку в Лигу чемпионов речь уже не идет, в принципе.

«Днепр» готов бороться за медали

Последний раз днепропетровцы завоевывали медали украинского чемпионата ровно десять лет назад — бронзу в сезоне 2003/2004. Учитывая же текущую ситуацию в командах-конкурентах, в борьбе за награды отечественного чемпионата, не воспользоваться подобным стечением обстоятельств было бы просто непростительно. Сложно сказать, способен ли «Днепр» бороться за чемпионство с «Шахтером», но включиться в спор за второе место, в нынешней ситуации, просто обязан.

Как обычно в последние годы, команда проявила поистине стоическое спокойствие во время трансферного окна. Днепропетровцы сохранили состав, никого не взяв, но и никого не продав. Показательна в этом плане история с Евгением Коноплянкой который, как минимум, еще полгода будет защищать цвета команды в национальном первенстве. Кстати, говоря о международных выступлениях «Днепра», нельзя не отметить, что команда достойнее всех остальных украинских клубов выглядела в плей-офф Лиги Европы, противопоставив себя довольно грозному английскому «Тоттенхэму». «Днепровцы» могли даже претендовать на выход в 1/8 финала. К сожалению, этому помешали ряд факторов.

Решающей весенняя часть сезона станет и для тренера команды - срок действия контракта «Днепра» с испанцем Хуанде Рамосом заканчивается летом. И, за 4 года, каких-либо существенных успехов он не достиг. Ни медалей национального первенства, ни громких побед в Кубке Украины или еврокубках тренер и команда своим болельщикам не подарили. Поэтому, сейчас предметных разговоров о продлении контракта, в Днепропетровске не ведут. Но, если команда успешно завершит сезон (а это — не ниже второго места), шансы испанца на сохранение поста тренера вырастут многократно. Ведь, в случае завоевания «серебра», команда получит шанс выступить в квалификации Лиги чемпионов — самого престижного клубного турнира Европы.

«Черноморец» - первый пострадавший из-за политики

Одесский «Черноморец» стал первым клубом УПЛ, который официально объявил о разрыве контрактов с легионерами из-за политической ситуации в Украине. После этого сразу пошли слухи о том, что у клуба, якобы, проблемы с финансированием. Впрочем, в руководстве клуба эту информацию опровергают и говорят, что футболисты сами инициировали разрыв своих контрактов. По словам тренера одесситов Романа Григорчука, у каждого легионера, покинувшего клуб, есть маленькие дети, поэтому все они переживали относительно безопасности своих семей. В любом случае, это очень большой удар по команде.

Обойма добротных игроков у одесситов и без того была маленькая, теперь же она сократилась до десятка человек. И, в любом случае, Григорчук теперь будет прибегать к помощи игроков молодежного состава. А вот насколько команда уже сейчас готова заменить легионеров – большой вопрос.

Григорчук остался доволен матчами с французским «Лионом» в Лиге Европы. Тут с ним трудно не согласиться. То, как действовали одесситы, понравилось большинству отечественных футбольных специалистов. Тренер видит прогресс своей команды и уверен, что она движется в правильном направлении. Кроме того, тренер востребован на рынке, но, по собственному признанию, зимой отклонил несколько интересных предложений, не захотев бросать «Черноморец», так как видит в нем перспективу.

Задача у команды на весеннюю часть сезона остается прежней – снова пробиться в число участников Лиги Европы. Руководство клуба утверждает, что проблем с деньгами нет и бюджет клуба остается прежним. Главный вопрос - в ресурсах. Возможно ли команде остаться на прежних позициях, не говоря уже о повышении, при отсутствии легионеров?..

«Ильичевец» и все остальные

Клубы рангом пониже, как это обычно бывает, в зимнее межсезонье редко давали о себе знать, но значимые события происходили и в этих коллективах.

Так, мариупольский «Ильичевец», по словам голкипера Рустама Худжамова, намерен всерьез бороться за путевку в ЛЕ.

Борется, но, к сожалению, совсем на другом фронте — за жизнь своего тренера — луцкая «Волынь». Операция на сердце одиозного Виталия Кварцяного, проведенная на этой неделе, вроде как, оказалась успешной. Что касается игровых планов команды, зимой было совершено только одно приобретение – в команде появился молодой хавбек Иван Рогач. Это говорит о том, что больших амбиций этой весной у «Волыни» нет.

В «Карпатах» состоялось долгожданное возвращение белоруса Леонида Ковеля, который со скандалом покинул клуб в 2008 году. Тогда он был лидером атак львовян, но в каком состоянии Ковель находится сейчас – сказать сложно.

По слухам, финансовые проблемы есть и у «Говерлы». Косвенным подтверждением этому могут служить большие изменения в составе. Но в командах, которыми руководит Вячеслав Грозный, так бывает всегда. Зимой ушло 8 игроков, им на смену пришли 6 новичков. В их числе, кстати, некогда лидер киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максим Шацких.

Крымский вопрос

Наконец, «Севастополь» и «Таврия», которые остаются командами-загадками для будущего украинского футбола. Еще более туманны перспективы команд в случае, если Крым все-таки отколется от Украины, а игроков заставят прекратить выступление в украинском первенстве.

Конечно, их могут пригласить в чемпионат России. К тому же, рассматривая примеры других постсоветских непризнанных республик, стоит отметить, что в плане футбола повезло только Приднестровью. Местные клубы продолжают играть в чемпионате Молдавии, а «Шериф» является 12-кратным чемпионом страны. Причем, регулярно представляет Молдову в Лиге чемпионов.

В Абхазии проводится свой чемпионат, который не признается ни одной мировой футбольной организацией. Следовательно, клубы не могут участвовать в еврокубках, а сборная – в отборочных турнирах Чемпионата мира или Евро. В то же время, в Южной Осетии официальные футбольные турниры не проводятся вообще.

На сегодняшний день руководство «Таврии» раздумывает над тем, целесообразно ли отправлять своих футболистов на домашний матч Премьер-лиги с «Динамо»... в Киев. Матч был перенесен в столицу по просьбе самого крымского клуба, из соображений безопасности. Тем не менее, ситуация такова, что давление на руководство клуба в самом Крыму вызывает опасение, стоит ли игрокам вообще участвовать в украинском чемпионате. Прежде всего, опасения за их жизнь и здоровье, а также за безопасность семей футболистов и сотрудников клуба.

…Нынешний чемпионат еще в середине ноября специалисты и болельщики называли самым интересным и непредсказуемым за всю историю Украины. Хотелось интриги — пожалуйста, желали больше интересных матчей — получите, мечтали о боеспособной сборной, которая, все же, в основном собирается силами клубов Премьер-лиги — так вот же она.

Зима внесла в эти расклады существенные изменения. Кроме того, чемпионат, желаем мы того или нет, внезапно может получить и еще один статус — опасный. Не говоря уже о том, что в Симферополе и Севастополе матчи УПЛ, возможно, болельщики больше не увидят никогда.

Как это часто бывает, в критической ситуации начали объединяться самые непримиримые. «Ультрас» «Динамо» и «Шахтера» проводят «матч единения», а потом, совместно с группами болельщиков других клубов, объявляют друг другу перемирие, гарантируя организаторам чемпионата, что способны собственными силами обеспечить порядок на трибунах стадионов во время игр. Кстати, это решение самых преданных болельщиков отечественных клубов было далеко не последним аргументом для чиновников Премьер-лиги и ФФУ, когда они решали вопрос о возобновлении национального первенства.

Решение принято. Играем.

Кирилл Стадниченко