Премьер-лига отказала "Таврии" в переносе матча с "Динамо"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СК "Таврия".

В сообщении, в частности, говорится: "СК "Таврия" (Симферополь) получил ответ от ОПФКУ Премьер-лига на просьбу о переносе игры 21-го тура крымчан и "Динамо" (Киев). Дирекция Премьер-лиги сообщила, что не имеет ни одного основания для рассмотрения данного вопроса. В данный момент СК "Таврия" делает всё возможное, чтобы поединок чемпионата Премьер-лиги между симферопольцами и ФК "Динамо" (Киев) состоялся в намеченный срок".

Ранее сегодня пресс-служба клуба распростронила заявление о том, что СК "Таврия" просит перенести матчи молодежных команд и команд Премьер-лиги "Динамо" - "Таврия", намеченные на 15 и 16 марта соответственно, в целях безопастности, "принимая во внимание довольно сложную общественно-политическую ситуацию в АРК и в целом в Украине и настойчивое пожелание футболистов команды и членов их семей, которые очень встревожены за жизнь и здоровье своих родственников – игроков "Таврии" – от возможных провокаций во время поединков, учитывая закрытие аэропорта Симферополя и временное ограничение в использовании воздушного пространства Крыма".

В сообщении клубной пресс-службы утверждалось, что клуб из-за обстоятельств, не зависящих от него, лишен возможности перевезти в Украину команду, которая сейчас тренируется в Турции. Данные обстоятельства руководство СК "Таврия" рассматривает как форс-мажорные.

Как сообщал УНИАН, матчи весенней части чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги стартуют 15-16 марта.