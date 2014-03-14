Украинские биатлонисты завоевали еще три медали на Паралимпиаде

Как сообщает корреспондент УНИАН, две медали украинцы завоевали в мужской гонке.

Антон Ковалевский и Виталий Лукьяненко допустили по одному промаху на огневом рубеже, в то время как россиянин Николай Полухин и шел по дистанции быстрее, и отстрелялся без промахов. В итоге, Полухин занял первое место с результатом 36 минут 42,9 секунды, вторым финишировал Ковалевский - 1 минута 35,3 секунды отставания, третьим - Лукьяненко - 1 минута 38,7 секунды отставания. Такой же результат как и Лукьяненко показал еще один россиянин Станислав Чохлаев, который также был удостоен бронзовой медали.

В женской гонке на 12,5 км. Оксана Шишкова идеально отстрелялась, но отстала по скорости на 2 минуты 22,9 секунды от победительницы Юлии Будалеевой из России. Второе место также завоевала россиянка Михалина Лысова.

Напомним, что ранее сегодня сборная Украины завоевала в турнире биатлонистов 2 золота и 1 бронзу.

Таким образом, на данный момент у сборной Украины 20 наград - 5 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 февраля.