Биатлонистка Кононова принесла Украине четвертое золото Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали 12 спортсменок.

Кононова на протяжении всей дистанции была в группе лидеров, допустив лишь один промах при стрельбе на третьем огневом рубеже. А на последнем круге украинке удалось резко прибавить в скорости и опередить основную соперницу - Алену Кауфман из России - на 2,1 секунды. Кауфман также на огневых рубежах допустила 1 промах. Третье место заняла еще одна россиянка Наталья Братюк, отставшая от победительницы на 30,1 секунды.

Украинка Людмила Ляшенко заняла 5-е место, Юлия Батенкова - 6-е, Ирина Буй - 9-е.

Также ранее сегодня состоялась гонка на этой же дистанции среди сидячих спортсменов, где бронзу завоевала Елена Юрковская. Она не допустила ни одного промаха при стрельбе, но на 46,8 секунды отстала по скорости прохождения трассы от победительницы Светланы Коноваловой из России. Второе место заняла представительница Германии Аня Викер.

Таким образом. на счету сборной Украины теперь 4 золота, 4 серебра и 8 бронз - 16 наград.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.