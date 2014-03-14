НОК Украины призвал к единству

Об этом говорится в заявлении, которое УНИАН предоставили в пресс-службе НОК.

В частности в заявлении говорится: "В нелегкое для нашей страны время, обращаемся ко всем, кому дороги принципы мира, добра и согласия, кому небезразлична судьба Украины, а ее единство является неизменной составляющей жизни! Члены Национального олимпийского комитета Украины, будучи представителями всех регионов Украины, являются одной общей командой, одним целым единой и независимой страны. Украина - великая спортивная держава, которая имеет славные олимпийские традиции от Львова до Луганска, от Ужгорода до Крыма. Призываем всех соотечественников к объединению на благо мира, единой и неделимой Украины, ради обеспечения демократии и неотъемлемых прав и свобод наших граждан. Наша сила - в единстве и взаимном уважении".

От имени членов НОК заявление подписал президент организации Сергей Бубка.