«Донбасс» проиграл рижскому «Динамо» в плей-офф КХЛ

Как сообщает корреспондент УНИАН, после этой игры преимущество «Донбасса» в серии сократилось до минимума – 3:2.

Рижане получили преимущество в первой половине игры. В концовке первого периода, на 18-й минуте Гинтс Мейя открыл счет, а в середине второй 20-минутки, на 28-й минуте, Лаурис Дарзиньш удвоил перевес «Динамо» - 0:2. Правда, в самой концовке периода, на 39-й минуте финский легионер «Донбасса» Туомас Кискинен сократил разрыв в счете до 1:2.

В третьем периоде «Донбасс» имел преимущество, много атаковал, но создав два по-настоящему голевых момента, реализовать не сумел ни одного.

Таким образом, украинская команда по-прежнему ведет в серии, но до предела усложнила себе задачу выхода в четвертьфинал. 6-я игра серии пройдет 15 марта в Риге, а если «Динамо» сумеет выиграть и сравнять общий счет, то тогда командам придется провести седьмой решающий матч серии до 4-х побед, который состоится 17 марта в Донецке.