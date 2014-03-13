Президент ФФУ: Исполком не рассматривал вопрос о проведении внеочередного Конгресса

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ФФУ Анатолий Коньков на брифинге по окончании Исполкома.

В частности, на вопрос о проведении Конгресса, Коньков ответил: "Конгресс состоится по плану. Его не было на повестке дня. Да и из-за чего он должен был подниматься?"

Говоря о независимом аудите, который должна пройти организация, Коньков отметил: "Та компания, которая была в начале моей работы на посту президента ФФУ, закончила свою работу. На прошлом Конгрессе мы другую кампанию выбрали, чтобы провести аудит. Также мы обратимся в УЕФА, чтобы прислали людей, которые помогут нам разобраться".

Комментируя ситуацию с захватом Дома футбола, руководитель ФФУ заметил: "Все материалы мы передали в следственные органы. Пусть они проведут расследование".

Отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии внутри ФФУ, учитывая наметившиеся конфликты, Коньков отметил: "Мы в ближайшее время соберем тех людей, которые управляют футболом, и решим, в каком направлении мы будем двигаться".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Дом футбола ворвались неизвестные, потребовавшие от президента ФФУ немедленно написать заявление об отставке. Руководитель федерации вступил в переговоры с нападавшими, после чего прибывшие к месту событий представители охранной структуры сумели локализовать конфликт. Спустя несколько дней в открытый конфликт с президентом ФФУ вступил его первый заместитель - вице-президент организации Анатолий Попов, обвинивший Конькова в халатном исполнении служебных обязанностей. Также против президента ФФУ вытупил и руководитель Профессиональной футбольной лиги Украины Милетий Бальчос, потребовавший провести аудит организации, а затем, возможно, и перевыборы президента.