Президента "Баварии" приговорили к трем с половиной годам тюрьмы

Об этом сообщает Reuters.

Ранее он был обвинен в сокрытии налогов на общую сумму в 27 млн. евро. Сам Хенесс признал свою вину, надеясь, в обмен, на оправдательный приговор.

Представители прокуратуры требовали посадить Хенесса в тюрьму на пять с половиной лет, в то время как максимальное наказание за данное нарушение составляет 10 лет. Защита же обвиненного и вовсе призывала обойтись без тюремного заключения, учитывая признание Хенесса.

Мюнхенская "Бавария" является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 23 чемпионских титула и 16 Кубков Германии, пять побед в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов). «Бавария» является одним из трёх клубов, выигравших Лигу чемпионов 3 раза подряд. В конце 2013 г. команда выиграла клубный Кубок мира FIFA. Мюнхенский клуб является вторым в мировом рейтинге на данный момент.