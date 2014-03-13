Сборная Украины сохранила 18-е место в рейтинге FIFA
13:47, 13 марта 2014Спорт
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Международный союз футбольных ассоцаций (FIFA) опубликовал новый рейтинг, согласно которому сборная Украины сохранила 18-е место в списке сильнейших команд.
Сборная Украины / ffu.org.ua
Об этом сообщает официальный сайт FIFA.
У команды Михаила Фоменко осталось на счету 911 баллов.
Лидируют в списке команды Испании (1510 баллов), Германии (1336) и Аргентины (1234). Также в десятку сильнейших входят национальные сборные Португалии, Колубии, Уругвая, Швейцарии, Италии, Бразилии и Бельгии.
Рейтинг обновляется раз в месяц. Следующая версия будет опубликована 10 апреля.
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