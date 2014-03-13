Сборная Украины сохранила 18-е место в рейтинге FIFA

Об этом сообщает официальный сайт FIFA.

У команды Михаила Фоменко осталось на счету 911 баллов.

Лидируют в списке команды Испании (1510 баллов), Германии (1336) и Аргентины (1234). Также в десятку сильнейших входят национальные сборные Португалии, Колубии, Уругвая, Швейцарии, Италии, Бразилии и Бельгии.

Рейтинг обновляется раз в месяц. Следующая версия будет опубликована 10 апреля.