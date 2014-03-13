"Украинские атаманы" в четвертьфинале WSB сойдутся со сборной России

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

"Украинские атаманы" заняли второе место в группе А, в то время как сборная России - третье в группе В.

В составе сборной России в этом сезоне выступают три бронзовых призера Олимпиады в Лондоне – Давид Айрапетян, Андрей Замковой и главная звезда команды, трехкратный чемпион России, чемпион Европы, обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских Игр в Лондоне Миша Алоян.

Матчи четвертьфинала WSB состоятся 28 марта и 4 апреля.