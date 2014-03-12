Оглашен состав сборной Украины на Кубок Европы по метаниям

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины.

Атлеты будут участвовать как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях среди взрослых и молодежи.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: взрослые - Галина Облещук, Андрей Семенов (оба - ядро), Наталья Семенова, Никита Нестеренко (оба - диск), Ирина Секачова, Андрей Мартынюк (оба - молот), Тамара Евдокимова, Дмитрий Косинский (оба - копье); молодежь (U-23) - Виктория Савицкая, Николай Багач (оба - ядро), Виктория Клочко, Владислав Черников (оба - диск), Алена Шамотина, Сергей Регеда (оба - молот), Татьяна Фетискина, Максим Богдан (оба - копье).

Кубок Европы по метаниям пройдет с 15 по 16 марта в Лейрие (Португалия).