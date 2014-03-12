Президент киевского "Динамо" готов отказаться от товарищеского матча с московским "Спартаком"

Об этом он заявил в интервью клубной пресс-службе.

Комментируя заявление группы болельщиков «Динамо», которая призвала клуб отказаться от запланированной на июль поездки в Москву, где динамовцы должны были сыграть в матче открытия нового стадиона московского «Спартака», Суркис отметил: "Договоренность об этом матче была достигнута еще несколько месяцев назад, мы подписали документы, обе стороны взяли на себя определенные обязательства. Я понимаю позицию болельщиков и готов обсудить с ними этот вопрос лично. Сегодня наше участие в таком матче в Москве действительно выглядит неуместным. Я готов регулярно встречаться с болельщиками и обсуждать с ними не только этот, но и другие вопросы".

Матч "Спартак" - "Динамо", которым будет официально открыта новая арена ФК "Спартак" (Москва), запланирован на 24 июля 2014 года.