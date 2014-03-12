Американец Тафт станет спарринг-партнером Кличко при подготовке к бою с Леапаи

Американский супертяжеловес Джошуа Тафт, который в прошлом году помогал украинскому боксеру Владимиру Кличко готовиться к бою с россиянином Александром Поветкиным, получил приглашение от Кличко-младшего стать его спарринг-партнером и во время подготовки к бою с австралийцем Алексом Леапаи.

Об этом сообщает boxingnews. Таким образом, на данный момент известны имена уже пяти спарринг-партнеров Владимира Кличко – кроме Тафта это британцы Сэм Секстон и Саймон Барклай, американец Нату Висиниа и представитель Багамских Островов Шерман Уильямс. Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Леапаи состоится 26 апреля в Германии.

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