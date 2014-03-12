Украинские лыжники завоевали три медали в спринте Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, всего было разыграно 6 комплектов наград в разных дисциплинах на дистанции 1 км.

В первом же финале - мужском спринте среди сидячих спортсменов - третье место завоевал Максим Яровой. Украинец соперничал на дистанции сразу с тремя россиянами, в то время как два спортсмена из США по ходу гонки сильно отстали. В итоге, Яровой сумел опередить Ирека Зарипова, придя на финиш на 0,7 секунды раньше соперника. Победителем в этом виде программы стал Роман Петушков, второе место занял Григорий Мурыгин.

Вторую медаль Украина завоевала в женских соревнованиях в категории "стоя". Юлия Батенкова отстала на 4,5 секунды от россиянки Анны Милениной, прийдя на финиш второй. Третье место на счету еще одной россиянки Алены Кауфман, отставшей от украинки на 0,3 секунды. В свою очередь, украинка Александра Кононова в борьбу за награды вмешаться не сумела, заняв 5-е место с отставанием от победительницы в 20,2 секунды.

Третья награда была завоевана в последнем виде программы - женском спринте для спортсменов с нарушением зрения. Здесь, третьей пересекла финишную черту Оксана Шишкова. Она на 13,1 сеунды отстала от победительницы Михалины Лысовой из России. Второе место на счету еще одной россиянки Елены Ремизовой. Вместе с тем, Шишкова на 7,5 секунды опредила еще одну россиянку Юлию Будалееву.

Таким образом, по итогам пяти соревновательных дней Паралимпиады, на счету сборной Украины 14 наград - 3 золота, 4 серебра и 7 бронз.