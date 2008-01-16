Михайличенко представил свою «великолепную четверку»

Сегодня на пресс-конференции в Доме футбола главный тренер национальной сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко представил свой тренерский штаб.

Как передает корреспондент УНИАН, Алексей Михайличенко лично представил и прокомментировал каждого тренера.

В тренерский штаб вошли: Геннадий Литовченко, который по словам главного тренера, долго работал с ним в молодежной сборной. «У него прекрасная тренерская квалификация. Он также будет продолжать работать в футбольном клубе «Динамо Киев», - отметил Михайличенко.

Вадим Евтушенко, тренерская карьера которого проходила в основном за рубежом в Швеции. И именно это, говорит главный тренер, играет для сборной позитивную роль. «Потому что он свежими глазами посмотрит на наш футбол. Он сможет дать реальную оценку игрокам и это, возможно, разрушит какие-то стереотипы, которые у нас сложились относительно тех или других исполнителей».

Михаил Михайлов. Его основная работа с вратарями, но на данный момент Михайличенко его не будет ограничивать лишь вратарскими проблемами, потому что экс-голкипер Динамо имеет широкий взгляд на футбол и он будет иметь возможность расширить свои полномочия в сборной.

Владимир Веремеев. Имеет большой опыт работы не только в клубе, но и в сборной. «Поэтому, - говорит главный тренер, - в нашей команде он не только будет отвечать за сортировку сборной, но будет полноправным тренером команды».

Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Владимир Мунтян, по словам Михайличенко, будет направлять, будет контролировать, будет поправлять всех тренеров.

Алексей Михайличенко также выразил надежду, что тренерский состав сможет плодотворно работать.

«Мы давно друг друга знаем и кроме профессионализма у нас есть еще ответственность, поэтому сплоченность тренерского состава будет иметь важное значение для успешной работы национальной сборной» - сказал главный тренер.