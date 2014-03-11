Биатлонист, которому Путин не захотел пожать руку, принес Украине третье золото

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта награда стала третьей золотой для сборной Украины на соревнованиях в Сочи.

Лукьяненко идеально отстрелял на огневых рубежах, что и стало залогом успеха. Украинец преодолел дистанцию за 31 минуту 4,0 секунды. На 10,3 секунды от него отстал россиянин Николай Полухин, совершивший 1 промах на огневом рубеже, третьим финишировал Василий Шапцибой из Беларуси - 4 промаха и 55 секунд отставания.

Также в гонке принимали участие украинцы Юрий Уткин (4-е место), Ярослав Решетинский (6) и Дмитрий Шульга (7).

Отметим, что для Лукьяненко это уже вторая золотая награда в Сочи. Ранее он выиграл в соревнованиях на дистанции 7,5 км.

Таким образом. на счету сборной Украины теперь 11 наград - 3 золота, 3 серебра и 5 бронз.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.