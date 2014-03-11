Биатлонистка Шишкова принесла Украине десятую медаль Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой дисциплине участвовали всего 4 спортсменки - по 2 из Украины и России.

Как минимум одна медаль по итогам гонки сборной Украины была гарантирована заранее. Единственным условием было просто доехать до финиша. И этой медалью стала бронзовая награда.

К борьбе на равных с россиянками украинки оказались неготовы, ни по скорости прохождения трассы. ни по меткости при стрельбе. В отличие от соперниц, совершивших по 1-2 промаха, Шишкова и Ольга Прылицкая совершили по 4 неточных выстрела.

В итоге, чемпионкой Паралимпиады в этой дисциплине стала россиянка Михалина Лысова. Ее соотечественница Юлия Будалеева отстала на 27,4 секунды, Шишкова - на 4 минуты 49,9 секунды.

Таким образом, теперь на счету сборной Украины 10 наград - 2 золота, 3 серебра и 5 бронз.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.