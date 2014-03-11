Президент ФЛАУ рассказал об апелляции на результат забеге чемпионата мира с участием Наталии Лупу

Об этом он рассказал в интервью телеканалу xsport.

В частности, Гоцул отметил: "Есть правило, которое предусматривает наказание спортсмена, который толкает другого спортсмена и мешает ему таким образом соревноваться честно. Мы подавали, конечно же, апелляцию, потому что белорусская спортсменка, без сомнений, в какой-то степени толкала Наталию".

Также президент ФЛАУ добавил: "Как специалисты, как люди, которые давно вовлечены в легкую атлетику, мы понимали, что в такой ситуации очень невелика вероятность, что апелляционное жюри будет наказывать спортсменку. Во-первых - это финал, во-вторых – была жесткая, но "почти в рамках правил" борьба. Было маловероятно, что сумеем добиться результата, но мы должны были попробовать. Мы это сделали, но, к сожалению, наша апелляция была отклонена. Однако мы выполнили то, что должны были".

В беге на 800 метров Наталия Лупу до последнего боролась за третье место. На финишной прямой украинка уже вышла на 3-е место, когда ее рукой оттолкнула белоруска Марина Арзамасова. Она в итоге и завоевала бронзу, а Лупу, сбившись с ритма, финишировала лишь пятой.

Как сообщал УНИАН, зимний Чемпионат мира по легкой атлетике прошел в Сопоте (Польша) с 7 по 9 марта. Сборная Украины завоевала три награды - 1 серебро и 2 бронзы.