Биатлонистка Кононова принесла Украине девятую медаль Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы участвовали 13 спортсменок.

Кононова, как и ее главные оппонентки, 1 раз промахнулась на стрельбе. По скорости она отстала от победительницы Алены Кауфман из России на 36,6 секунды. В свою очередь, украинка на 24 секунды опередила еще одну россиянку Наталью Братюк, завоевавшую бронзовую медаль.

Также в десятку сильнейших попали украинки Людмила Ляшенко (4-е место), Юлия Батенкова (5) и Ирина Буй (7).

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 9 наград - 2 золота, 3 серебра и 4 бронзы.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.