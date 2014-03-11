Александр Долгополов обыграл лучшего теннисиста мира на турнире в Индиан-Уэллсе

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На данный момент Надаль является первым номером мирового рейтинга, а также действующим чемпионом турнира в Индиан-Уэллс, который он выиграл в 2013-м году.

Долгополов совершил мини-сенсацию еще в первом сете, который выиграл со счетом 6:3. Во второй партии казалось, что все встало на свои места. Надаль заиграл гораздо увереннее и выиграл партию с таким же счетом - 6:3. Но, в решающем третьем сете, украинец смог сыграть на равных с соперником до конца партии, а в дополнительном 13-м гейме обыграть соперника - 7:6.

Отметим, что турнир в Индиан-Уэллсе является одним из самых престижных в мире, уступая по значимости только четырем соревнованиям серии "Большого шлема". Призовой фонд американского турнира составляет 5,2 миллиона долларов.

В четвертом раунде Долгополов сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллс проходит с 7 по 16 марта.