Биатлонистка Павленко принесла Украине бронзовую медаль Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом соревновании приняли участие 10 спортсменок.

На трех из четырех рубежей украинка отстрелялась идеально, а на предпоследнем допустила два промаха. В итоге наша спортсменка отстала от победительницы на 1 минуту 28,2 секунды. Чемпионкой в этом виде программы стала немка Аня Викер, второе место заняла Светлана Коновалова из России.

Отметим, что ранее Людмила Павленко стала чемпионкой Паралимпиады Сочи-2014 в лыжном марафоне для сидячих спортсменов.

Таким образом, на счету сборной Украины уже 8 медалей – 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.