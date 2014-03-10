Юлия Батенкова выиграла вторую медаль Паралимпиады в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в марафоне участвовали 12 спортсменок.

Батенкова на протяжении всей дистанции лидировала, но на последнем 3-километровом круге резко стала терять скорость и, в итоге, отстала от победительницы лишь на 3,9 секунды – минимальный разрыв для марафонской гонки.

Чемпионкой в этой дисциплине стала представительница Швеции Хелен Рипа. Третье место на счету Анны Милениной из России. Украинка Александра Кононова финишировала на 6-м месте, Людмила Ляшенко – на 9-м, Екатерина Павленко – на 11-м.

Для Батенковой это уже вторая медаль на Играх в Сочи. Ранее она завоевала бронзовую награду в биатлоне на дистианции 6 км.

Таким образом, после сегодняшнего дня соревнований на счету сборной Украины 7 наград – 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.