Ющенко присоединится к украинским фанам в Германии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что лично приедет в Германию поддержать национальную сборную Украины по футболу в матче со сборной Италии.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время телефонного разговора с председателем Федерации футбола Украины Григорием СУРКИСОМ и главным тренером Национальной сборной Олегом БЛОХИНЫМ.

Глава государства поинтересовался физическим состоянием футболистов, условиями их тренировки и процессом подготовки команды к следующему матчу со сборной Италии, который состоится 30 июня.

В.ЮЩЕНКО еще раз поблагодарил игроков и их тренеров за достойную игру и победы на Чемпионате мира. По убеждению В.ЮЩЕНКО, сам выход в четвертьфинал чемпионата уже является большой победой нашей сборной.

Президент также не исключает, что лично приедет поддержать нашу команду в следующем матче.