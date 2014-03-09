Людмила Павленко стала чемпионкой Паралимпиады в лыжном марафоне

Как сообщает корреспондент УНИАН, на старт лыжного марафона вышли 17 лыжниц.

Павленко захватила преимущество уже после первой отметки в 1,3 км. и в дальнейшем только наращивала свое превосходство. Если основные конкурентки Павленко – американки и россиянки - чередовали быстрые отрезки с медленными, то украинка сумела выдержать высокую скорость на протяжении всей гонки.

В итоге, результат Павленко составил 38 минут 54,3 секунды. Второе место заняла американка Оксана Мастерс, отставшая от победительницы на 21,7 секунды, третье – Светлана Коновалова из России, проигравшая 55,5 секунды.

Также сегодня состоялся мужской марафон на 15 км., где Максим Яровой занял 4-е место, а Михаил Ткаченко – 10-е. Здесь тройку призеров составили исключительно представители России – Роман Петушков, Ирек Зарипов и Александр Давидович.

Таким образом, после второго дня соревнований Паралимпиады на счету сборной Украины 2 золотые награды, 1 серебряная и 3 бронзовые.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.