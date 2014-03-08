Ольга Саладуха завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике

Как сообщает корреспондент УНИАН, это вторая награда сборной Украины на нынешнем турнире.

Из шести попыток для украинки лучшей стала четвертая, в которой она показала результат 14 метров 45 сантиметров. Лишь на 1 сантиметр ее опередила россиянка Екатерина Конева, прыгнувшая в своей лучшей попытке на 14,46. Третье место у Кимберли Уильямс из Ямайки – 14,39.

Как сообщал УНИАН, накануне бронзовую награду в пятиборье завоевала Алина Федорова.

Чемпионат мира в Сопоте продлится до 9 марта.