Ольга Саладуха завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике

20:32, 08 марта 2014
Спорт
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В польском Сопоте завершились соревнования в тройном прыжке в рамках чемпионата мира по легкой атлетике, где второе место заняла украинка Ольга Саладуха.

Ольга Саладуха / Reuters

Как сообщает корреспондент УНИАН, это вторая награда сборной Украины на нынешнем турнире.

Из шести попыток для украинки лучшей стала четвертая, в которой она показала результат 14 метров 45 сантиметров. Лишь на 1 сантиметр ее опередила россиянка Екатерина Конева, прыгнувшая в своей лучшей попытке на 14,46. Третье место у Кимберли Уильямс из Ямайки – 14,39.

 Как сообщал УНИАН, накануне бронзовую награду в пятиборье завоевала Алина Федорова.

Чемпионат мира в Сопоте продлится до 9 марта.

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