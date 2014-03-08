«Донбасс» выиграл второй матч плей-офф КХЛ у рижского «Динамо»

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой серии команды играют до четырех побед одного из коллективов.

Второй матч не получился столь результативным как игра накануне, когда дончане выиграли со счетом 5:2. Этот поединок получился упорным и напряженным. Тем не менее, «Донбасс» и здесь сумел доказать свое превосходство.

Счет открыл точным броском на 15-й минуте финский легионер дончан Теему Лайне. В начале второго периода, на 23-й минуте, Олег Пиганович удвоил перевес хозяев площадки. Но, спустя 10 минут, на 33-й минуте, Робертс Букартс вновь свел преимущество украинской команды к минимуму – 2:1. А в концовке игры, когда рижане выпустили вместо вратаря лишнего полевого игрока, Лайне сделал дубль, отправив шайбу в пустые ворота – 3:1.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу «Донбасса».

Теперь серия продолжится в Риге, где команды проведут два матча – 10 и 11 марта.