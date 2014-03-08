Сборная Украины идет на третьем месте в общем зачете после первого дня Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, в первый день было разыграно 12 комплектов наград.

Соревнования прошли в горнолыжном спорте, где сборная Украины не принимает участия, и в биатлоне.

В соревнованиях «стреляющих лыжников украинцы завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые награды. Выше в таблице стоит сборная Германии, у которой 2 золотые медали, но нет ни одной серебряной и бронзовой наград. Лидером в командном зачете и по количеству золота, и по общему количеству наград является сборная России – 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые – 12 медалей.

Всего в первый день соревнований награды Паралимпиады завоевали представители 12 национальных сборных команд.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.