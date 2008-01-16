Сёмин: матом ругаюсь, это мой минус

Знаменитый наставник, который недавно возглавил киевское «Динамо», ответил на вопросы читателей « Комсомолки

О любимых алкогольных напитках тренер отозвался так: “Я не пью. На праздники могу вина, шампанского выпить, как все нормальные люди”.

Что же касается подопечных...тренер считает, что это вопрос внутренней самодисциплины: “Я думаю, что они тоже пьют легкое вино, немного шампанского, может быть, пиво. Я считаю, что если в меру, то все нормально и для организма, и для режима”.

А тот, кто увлекается, заканчивает быстро, отметил Сёмин.

Тренер признался, что является сторонником командной дисциплины, которая должна быть и вне, и во время тренировочной работы.

“Матом ругаюсь. Это мой минус. Я стараюсь этого не делать, но бывают всякие ситуации. Потом я об этом сожалею”, - сказал Сёмин.

Киев произвел на тренера приятное впечатление: “...красивый город, очень чистый, современный, на улицах люди улыбаются. В Москве больше людей, машин, пробок. Я уже адаптировался, чувствую себя здесь очень уютно. Великолепная кухня, база выше всяких похвал, прекрасные поля".