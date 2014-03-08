Биатлонист Лукьяненко принес Украине первое золото Паралимпиады

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта медаль стала пятой для сборной Украины в Сочи.

Лукьяненко ни разу не промахнулся на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 20 минут 18,8 секунды. Второе место занял россиянин Николай Полухин – 11 секунд отставания, третье – Василий Шапцибой из Беларуси.

Еще один украинец Юрий Уткин занял 4-е место, Антон Ковалевский – 6-е, Ярослав Решетинский – 11-е, Дмитрий Шульга – 13-е.

Таким образом, сборная Украины в первый день Паралимпиады завоевала 5 наград – 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийсие игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.