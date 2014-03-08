Оксана Шишкова завоевала медаль Паралимпиады в биатлоне
11:48, 08 марта 2014Спорт
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В Сочи завершилась биатлонная гонка Паралимпиады на 6 км. среди спортсменок с нарушением зрения, где бронзовую награду завоевала украинка Оксана Шишкова.
Паралимпийские игры / sochi2014.com
Как сообщает корреспондент УНИАН, эта награда стала четвертой для украинской команды в первый день соревнований.
Шишкова ни разу не промахнулась на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 20 минут 49,0 секунды. В итоге, украинка отстала от победительницы на 45,8 секунды. Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала Михалина Лысова из России, второе место на счету ее соотечественницы Юлии Будалеевой.
Еще одна украинка Ольга Прилицкая упала в начале дистанции и гонку завершить не сумела.
Таким образом, на счету сборной Украины теперь 1 серебро и 3 бронзы.
Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.
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