Оксана Шишкова завоевала медаль Паралимпиады в биатлоне

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта награда стала четвертой для украинской команды в первый день соревнований.

Шишкова ни разу не промахнулась на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 20 минут 49,0 секунды. В итоге, украинка отстала от победительницы на 45,8 секунды. Чемпионкой Игр в этой дисциплине стала Михалина Лысова из России, второе место на счету ее соотечественницы Юлии Будалеевой.

Еще одна украинка Ольга Прилицкая упала в начале дистанции и гонку завершить не сумела.

Таким образом, на счету сборной Украины теперь 1 серебро и 3 бронзы.

Как сообщал УНИАН, Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.