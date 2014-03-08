Юлия Батенкова принесла третью медаль Украине на Паралимпиаде

Как сообщает корреспондент УНИАН, Батенкова стала лучшей из четырех украинок, участвовавших в этой гонке.

Батенкова допустила один промах на первом огневом рубеже, отстав от победительницы на 50,5 секунды. Первое место заняла россиянка Алена Кауфман, второе – ее соотечественница Анна Миленина.

Украинка Александа Кононова заняла 5-е место, Людмила Лиашенко – 7-е, Ирина Буй – 11-е.

В этой же дисциплине у мужчин на дистанции 7,5 км. лучший из украинцев Григорий Вовчинский финишировал 8-м. Игорь Рептюх в итоговой таблице оказался на 11-м месте, Виталий Сытник – на 15-м, а Владислав Майстренко – на 16-м.

Победу в этой гонке одержал россиянин Владислав Лекомцев, второе место у Марка Арендса из Канады, третье – у Азата Карачурина из России.

Таким образом, на счету сборной Украины уже три медали – одно серебро и две бронзы.

Зимние Паралимпийские игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.