Украинские паралимпийцы завоевали две награды в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, к этому моменту завершились уже 2 гонки из 6, запланированные в программе сегодняшнего дня.

В женской гонке на 6 км. сидя Елена Юрковская отлично справилась со стрельбой не допустив ни одного промаха. Правда, скорость прохождения по дистанции оказалась не самой быстрой. Спортсменка заняла третье место, отстав на 27,2 секунды от победительницы Андреи Эскау из Германии. Второе место завоевала Светлана Коновалова из России.

В мужской гонке на 7,5 км. сидя украинец Максим Яровой также отстрелял идеально. В итоге, он занял второе место, отстав на 8,2 секунды от Романа Петушкова из России. Третье место на счету Козо Кубо из Японии.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 1 серебро и 1 бронза.

Позже сегодня состоятся соревнования у мужчин и женщин стоя, а также – среди спортсменов с нарушением зрения.

Паралимпийские зимние Игры в Сочи проходят с 7 по 16 марта.