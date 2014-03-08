Украина бойкотировала открытие Паралимпийских игр

Мероприятие проходило 7 марта на сочинском стадионе "Фишт".

Паралимпийская сборная Украины устроила протест на открытии Паралимпийских игр в Сочи. Вместо полной команды с флагом вышел только один человек-спортсмен Михаил Ткаченко, биатлонист и лыжник.

Остальная часть команды просто не вышла. Тем самым Сборная Украины показала, что протестует против действий России в сторону Украины.

"Команда рискует получить дисквалификацию, но тем ни менее она единогласно поддержала протест и не вышла с флагом",-говорит Булатов.

"Когда Ткаченко нес флаг, стадион сканировал "Украина, Украина". Все аплодировали, но Украина не остановила свой бойкот",-сообщает Егор Максимов, продюсер телеканала "Дождь".

Сборную Украины будут представлять 23 спортсмена во всех видах спорта. Наибольшее представительство имеет сборная США, которая делегировала в Сочи 80 человек.

По материалам: РИА Новости, eer.ru