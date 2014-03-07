Алина Федорова стала бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка на протяжении всех соревнований шла в пятерке лучших – на 4-5 местах, а перед заключительным видом, бегом на 800 метров, переместилась на второе место. В забеге Федорова заняла лишь 7-е место, опередив только соотечественницу Анну Мельниченко. Тем не менее, этот результат позволил ей остаться в тройке призеров.

Федорова набрала 4724 очка и заняла итоговое третье место. Чемпионкой мира в этом виде программы стала Надин Броерсен из Голландии, второе место на счету Бриан Итон из Канады.

Анна Мельниченко, с итоговым результатом 4587 очков, заняла 7-е место.

Чемпионат мира в Сопоте продлится до 9 марта.