Алина Федорова стала бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике
21:40, 07 марта 2014Спорт
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В Сопоте (Польша) стартовал зимний чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, в первый же день которого – в женском пятиборье – бронзовую награду завоевала украинка Алина Федорова.
Алина Федорова / Reuters
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка на протяжении всех соревнований шла в пятерке лучших – на 4-5 местах, а перед заключительным видом, бегом на 800 метров, переместилась на второе место. В забеге Федорова заняла лишь 7-е место, опередив только соотечественницу Анну Мельниченко. Тем не менее, этот результат позволил ей остаться в тройке призеров.
Федорова набрала 4724 очка и заняла итоговое третье место. Чемпионкой мира в этом виде программы стала Надин Броерсен из Голландии, второе место на счету Бриан Итон из Канады.
Анна Мельниченко, с итоговым результатом 4587 очков, заняла 7-е место.
Чемпионат мира в Сопоте продлится до 9 марта.
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