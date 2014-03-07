«Донбасс» выиграл первый матч плей-офф КХЛ у рижского «Динамо»

Как сообщает корреспондент УНИАН, на этой стадии соревнований команды соревнуются до четырех побед одной из сторон.

В этой игре латвийская команда имела преимущество только в первом периоде. На 14-й минуте «Динамо» открыло счет, благодаря точному броску Гинтса Мейи – 0:1.

В дальнейшем хозяева перехватили перевес. На 33-й минуте финский легионер дончан Петтери Виртанен сравнял счет. А на 36-й – американец Клэй Уилссон вывел «Донбасс» вперед, 2:1. А в самом начале третьего периода, на 42-й минуте, еще один финн Теему Лайне увеличил перевес «Донбасса» до двух голов – 3:1.

Бурной оказалась концовка этого матча. В течение одной 57-й минуты игры Евгений Дадонов сначала довел счет до крупного – 4:1, а затем Лаурис Дарзиньш сократил преимущество дончан до 4:2. А на последней минуте, за 5 секунд до конца игры, Теему Лайне установил окончательный счет – 5:2.

Таким образом, «Донбасс» повел в серии до четырех побед – 1:0. Второй матч серии состоится 8 марта в Донецке, после чего команды проведут две игры в Риге – 10 и 11 марта.