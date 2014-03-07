"Динамо" и "Шахтер" сыграют 16 апреля

Об этом сообщается на официальном сайте Премьер-лиги.

Организаторы соревнований решили не смещать даты всех туров. 14-16 марта, как и планировалось, состояться игры 21-го тура, 21-23 марта - 22-го тура и т.д. А матчи пропущенных по соображениями безопастности 19 и 20 туров перенесли на резервные дни. Игры 20-го тура также состоятся посреди недели - в среду, 23 апреля.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля было принято решение о переносе старта чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги из чрезвычайных событий в стране. Всего были перенесены матчи двух туров чемпионата. Накануне, 6 марта, на совместном заседании руководителей ФФУ, Премьер-лиги, с участием представителей клубов, МВД и СБУ было решено возобновить турнир, начиная с 15 марта.