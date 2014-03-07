Стаховский и Свитолина выиграли матчи первого круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский в первом матче встречался с Лукашом Кубатом из Польши. Игра проходила в упорной и приблизительно равной борьбе, где украинец добился в обоих сетах минимального перевеса в два очка - 6:4, 7:5.

В следующем круге соперником Стаховского станет француз Гаэль Монфис, посеяный организаторами соревнований под 23-м номером.

Также в мужском турнире принимает участие украинец Александр Долгополов. Он был освобожден от матчей первого круга, так как посеян под 28-м номером. Во второй стадии соревнований его соперником будет американец Тим Смычек.

Свитолина встречалась с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико и выиграла с точно таким же счетом - 6:4, 7:5.

В следующем круге украинка встретится с посеяной под 11-м номером Аной Иванович из Сербии.

Как сообщал УНИАН, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 7 по 16 марта.