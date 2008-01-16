УЕФА и ФИФА готовы к историческому решению

ФИФА, УЕФА и ряд ведущих европейских клубов объявили о подписании протокола о намерениях, который, по их мнению, "откроет новую главу в отношениях спортивных властей и клубов".

Спортивная философия

"Это событие полностью отвечает спортивной и политической философии президента ФИФА Йозефа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини, которые стремятся привлечь все заинтересованные стороны к процессу принятия решений в футболе и найти решение основных проблем силами самого футбольного сообщества. Европейские клубы поддерживают эту философию", - говорится в заявлении, которое было опубликовано во вторник.

Роспуск G-14 На исторической встрече в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе участники достигли договоренности о том, как урегулировать свои дальнейшие отношения. Предполагается, что Форум европейских клубов в будущем превратится в Ассоциацию европейских клубов (АЕК). Кроме того, клубы подпишут меморандум о взаимопонимании с УЕФА, который в том числе подразумевает роспуск группы G-14 и отзыв ее исков из судов.

Финансовая компенсация В свою очередь, ФИФА и УЕФА также возьмут на себя ряд обязательств, включая финансовую компенсацию за участие игроков в чемпионатах мира и Европы. Это решение еще должно быть утверждено соответствующими органами ФИФА и УЕФА.

"Часть пирамиды" Блаттер заявил, что встреча в Цюрихе станет поворотным моментом в истории современного футбола. "Сегодня произошло нечто по-настоящему особенное. Клубы, которые являются первичными ячейками нашего вида спорта и фундаментом его развития, наконец станут частью его организационной пирамиды. Мы достигли этого позитивного вывода, приняв во внимание справедливое стремление клубов получить доступ к процессу принятия решений в международном футболе", - заявил президент ФИФА.

"Логичный шаг" Позитивный настрой Блаттера поддержал и президент УЕФА Мишель Платини. "Требования клубов быть услышанными и вовлеченными в процесс, в том числе и финансово, хорошо обоснованы. Протокол о намерениях, подписанный сегодня - не политический, а логичный шаг", - сказал француз.

Комплимент Платини Президент "Барселоны" Жоан Лапорта, говоря от лица европейских клубов, также выразил свое удовлетворение итогами встречи. "Дружба и уверенность - вот фундамент нашего вида спорта. Я хотел бы сделать комплимент президенту УЕФА за то, что он осуществил те перемены, которые обещал сделать, начиная работу на своем посту. Это победа для всех", - сказал Лапорта.

Новая организация На Форуме европейских клубов 21 января УЕФА предложит создать новую организацию, которая будет представлять интересы клубов на европейском уровне. Эта организация, которая будет называться Ассоциацией европейских клубов, объединит более 100 представителей всех 53 национальных ассоциаций УЕФА. Ассоциация будет независимой от УЕФА, однако будет признана европейским футбольным союзом в соответствии с вышеупомянутым меморандумом о взаимопонимании.

football.ua по материалам УЕФА